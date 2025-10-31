Halloween La Salvetat-Peyralès

Halloween La Salvetat-Peyralès vendredi 31 octobre 2025.

Halloween

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Début : Vendredi 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Venez avec vos meilleurs costumes pour la collecte de bonbons dans le village !

( à 15h atelier bricolage à l’hôtel Panissal) .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie

English :

Bring your best costumes for the village candy drive!

German :

Kommt mit euren besten Kostümen, um im Dorf Süßigkeiten zu sammeln!

Italiano :

Venite con i vostri costumi migliori a raccogliere caramelle nel villaggio!

Espanol :

¡Ven con tus mejores disfraces a recoger caramelos por el pueblo!

