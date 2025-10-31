Halloween La Salvetat-Peyralès
Halloween La Salvetat-Peyralès vendredi 31 octobre 2025.
Halloween
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Venez avec vos meilleurs costumes pour la collecte de bonbons dans le village !
( à 15h atelier bricolage à l’hôtel Panissal) .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie
English :
Bring your best costumes for the village candy drive!
German :
Kommt mit euren besten Kostümen, um im Dorf Süßigkeiten zu sammeln!
Italiano :
Venite con i vostri costumi migliori a raccogliere caramelle nel villaggio!
Espanol :
¡Ven con tus mejores disfraces a recoger caramelos por el pueblo!
L’événement Halloween La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2025-10-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)