Halloween Laluque
Halloween Laluque vendredi 31 octobre 2025.
Halloween
Laluque Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
15h00: Concours déco de citrouille sur inscription
17hh00: Remise des prix
17h30 Collecte des bonbons dans le village
19h00 Repas et Boom Party sur inscription
Laluque 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 31 00 24
English : Halloween
3:00 p.m.: Pumpkin decorating contest (registration required)
5:00 pm: Prize-giving ceremony
5:30 p.m. Candy collection in the village
7:00 pm: Meal and Boom Party (registration required)
German : Halloween
15.00 Uhr: Kürbisdekorations-Wettbewerb (Anmeldung erforderlich)
17.00 Uhr: Preisverleihung
17.30 Uhr Süßigkeiten sammeln im Dorf
19.00 Uhr Essen und Boom Party (Anmeldung erforderlich)
Italiano :
15.00: Gara di decorazione di zucche (iscrizione obbligatoria)
17.00: Cerimonia di premiazione
17.30: Dolcetto o scherzetto nel villaggio
19.00: Pranzo e Boom Party (iscrizione obbligatoria)
Espanol : Halloween
15.00 h: Concurso de decoración de calabazas (inscripción obligatoria)
17.00 h: Entrega de premios
17.30 h: Truco o trato en el pueblo
19.00 h: Comida y Boom Party (inscripción obligatoria)
L’événement Halloween Laluque a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Tartas