Halloween Laluque vendredi 31 octobre 2025.

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-31

2025-10-31

15h00: Concours déco de citrouille sur inscription

17hh00: Remise des prix

17h30 Collecte des bonbons dans le village

19h00 Repas et Boom Party sur inscription

Laluque 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 31 00 24

English : Halloween

3:00 p.m.: Pumpkin decorating contest (registration required)

5:00 pm: Prize-giving ceremony

5:30 p.m. Candy collection in the village

7:00 pm: Meal and Boom Party (registration required)

German : Halloween

15.00 Uhr: Kürbisdekorations-Wettbewerb (Anmeldung erforderlich)

17.00 Uhr: Preisverleihung

17.30 Uhr Süßigkeiten sammeln im Dorf

19.00 Uhr Essen und Boom Party (Anmeldung erforderlich)

Italiano :

15.00: Gara di decorazione di zucche (iscrizione obbligatoria)

17.00: Cerimonia di premiazione

17.30: Dolcetto o scherzetto nel villaggio

19.00: Pranzo e Boom Party (iscrizione obbligatoria)

Espanol : Halloween

15.00 h: Concurso de decoración de calabazas (inscripción obligatoria)

17.00 h: Entrega de premios

17.30 h: Truco o trato en el pueblo

19.00 h: Comida y Boom Party (inscripción obligatoria)

