samedi 31 octobre 2026 · Le Quasar - Esplanade de la Laïcité · Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

« Halloween : l’art de la métamorphose »

Le Quasar – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 19:30:00

fin : 2026-10-31 21:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Dans le cadre de l’exposition « L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts du XIXe siècle » et pour Halloween, le musée propose une soirée

originale sous le signe de la subversion créative.

En partenariat avec l’association « Drag en Cotentin », les artistes de la métamorphose investissent les salles pour une performance entre

création contemporaine et œuvres du XIXe siècle.

Une manière inédite de redécouvrir l’exposition, entre transformations, jeux d’identités et liberté d’expression.

> Familles en début de soirée avec la représentation adaptée de 19h30.

> Publics adultes en 2e partie de soirée, before Halloween à 21h.

Sur réservation. .

Le Quasar – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

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English : « Halloween : l’art de la métamorphose »

L’événement « Halloween : l’art de la métamorphose » Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin