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« Halloween : l’art de la métamorphose » Le Quasar – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin

samedi 31 octobre 2026 · Le Quasar - Esplanade de la Laïcité · Cherbourg-en-Cotentin

« Halloween : l’art de la métamorphose » Le Quasar – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Le Quasar - Esplanade de la Laïcité
Adresse
Cherbourg-Octeville
Ville
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Département
Manche
Tarif

Cherbourg-en-Cotentin

« Halloween : l’art de la métamorphose »

Le Quasar – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:30:00
fin : 2026-10-31 21:00:00

Date(s) :
2026-10-31

Dans le cadre de l’exposition « L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts du XIXe siècle » et pour Halloween, le musée propose une soirée
originale sous le signe de la subversion créative.

En partenariat avec l’association « Drag en Cotentin », les artistes de la métamorphose investissent les salles pour une performance entre
création contemporaine et œuvres du XIXe siècle.

Une manière inédite de redécouvrir l’exposition, entre transformations, jeux d’identités et liberté d’expression.

> Familles en début de soirée avec la représentation adaptée de 19h30.
> Publics adultes en 2e partie de soirée, before Halloween à 21h.

Sur réservation.   .

Le Quasar – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33  musees@cherbourg.fr

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English : « Halloween : l’art de la métamorphose »

L’événement « Halloween : l’art de la métamorphose » Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin

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