Halloween Laser game Sorde-l’Abbaye

Halloween Laser game Sorde-l’Abbaye vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Laser game

Impasse du Poun Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Le Laser Game Landes organise une partie unique de Laser Tag spécial Halloween en mode zombie. Frissons garantis !

Infos pratiques

Vendredi 31 octobre à 17h30

10 euros la partie (30 min)

Boisson offerte aux déguisés

20 places uniquement

Réservation obligatoire sur lasergamelandes.com

Le Laser Game Landes organise une partie unique de Laser Tag spécial Halloween en mode zombie. Frissons garantis !

Infos pratiques

Vendredi 31 octobre à 17h30

10 euros la partie (30 min)

Boisson offerte aux déguisés

20 places uniquement

Réservation obligatoire sur lasergamelandes.com .

Impasse du Poun Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 65 64 40 contact@lasergamelandes.com

English : Halloween Laser game

Laser Game Landes organizes a unique Halloween Laser Tag game in zombie mode. Chills guaranteed!

Practical info

Friday, October 31 at 5:30pm

10 euros per game (30 min)

Drinks offered to those in costume

20 places only

Reservations required on: lasergamelandes.com

German : Halloween Laser game

Das Laser Game Landes organisiert eine einmalige Partie Laser Tag speziell für Halloween im Zombie-Modus. Gänsehaut ist garantiert!

Praktische Informationen

Freitag, 31. Oktober um 17:30 Uhr

10 Euro pro Spiel (30 min)

Kostenloses Getränk für Verkleidete

nur 20 Plätze

Reservierung erforderlich unter: lasergamelandes.com

Italiano :

Laser Game Landes organizza un’unica partita di Laser Tag di Halloween in modalità zombie. Brividi garantiti!

Informazioni pratiche:

Venerdì 31 ottobre alle 17.30

10 euro a partita (30 minuti)

Bevanda gratuita per chi è in maschera

solo 20 posti

Prenotazione obbligatoria su: lasergamelandes.com

Espanol : Halloween Laser game

Laser Game Landes organiza una partida única de Halloween de Laser Tag en modo zombi. ¡Emoción garantizada!

Información práctica:

Viernes 31 de octubre a las 17.30 h

10 euros por partida (30 min)

Bebida gratis para los disfrazados

sólo 20 plazas

Reserva obligatoria en: lasergamelandes.com

L’événement Halloween Laser game Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Pays d’Orthe et Arrigans