Halloween Laser game Sorde-l’Abbaye
Halloween Laser game Sorde-l’Abbaye vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Laser game
Impasse du Poun Sorde-l’Abbaye Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Le Laser Game Landes organise une partie unique de Laser Tag spécial Halloween en mode zombie. Frissons garantis !
Infos pratiques
Vendredi 31 octobre à 17h30
10 euros la partie (30 min)
Boisson offerte aux déguisés
20 places uniquement
Réservation obligatoire sur lasergamelandes.com
Impasse du Poun Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 65 64 40 contact@lasergamelandes.com
English : Halloween Laser game
Laser Game Landes organizes a unique Halloween Laser Tag game in zombie mode. Chills guaranteed!
Practical info
Friday, October 31 at 5:30pm
10 euros per game (30 min)
Drinks offered to those in costume
20 places only
Reservations required on: lasergamelandes.com
German : Halloween Laser game
Das Laser Game Landes organisiert eine einmalige Partie Laser Tag speziell für Halloween im Zombie-Modus. Gänsehaut ist garantiert!
Praktische Informationen
Freitag, 31. Oktober um 17:30 Uhr
10 Euro pro Spiel (30 min)
Kostenloses Getränk für Verkleidete
nur 20 Plätze
Reservierung erforderlich unter: lasergamelandes.com
Italiano :
Laser Game Landes organizza un’unica partita di Laser Tag di Halloween in modalità zombie. Brividi garantiti!
Informazioni pratiche:
Venerdì 31 ottobre alle 17.30
10 euro a partita (30 minuti)
Bevanda gratuita per chi è in maschera
solo 20 posti
Prenotazione obbligatoria su: lasergamelandes.com
Espanol : Halloween Laser game
Laser Game Landes organiza una partida única de Halloween de Laser Tag en modo zombi. ¡Emoción garantizada!
Información práctica:
Viernes 31 de octubre a las 17.30 h
10 euros por partida (30 min)
Bebida gratis para los disfrazados
sólo 20 plazas
Reserva obligatoria en: lasergamelandes.com
L’événement Halloween Laser game Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Pays d’Orthe et Arrigans