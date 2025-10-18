Halloween Le fantôme de Chaalis Fontaine-Chaalis

Halloween Le fantôme de Chaalis Fontaine-Chaalis samedi 18 octobre 2025.

Halloween Le fantôme de Chaalis

Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis Oise

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

2025-10-18

Avec l’automne reviennent à Chaalis les fantômes du passé… Partez à leur rencontre et affrontez vos peurs ! Menez l’enquête en famille à travers les ruines, la chapelle et la roseraie, avant de parcourir le château et de découvrir les merveilles de la collection de Nélie Jacquemart-André. Les jeunes aventuriers repartiront de Chaalis avec des confiseries !

Durée: 1h à 1h30

Idéal pour toute la famille, de 5 ans à 12 ans

Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 67 37 37 accueil@chantilly-senlis-tourisme.com

English :

Autumn brings the ghosts of the past back to Chaalis? Meet them and face your fears! Take your family on an investigation through the ruins, the chapel and the rose garden, before touring the château and discovering the wonders of the Nélie Jacquemart-André collection. Young adventurers will leave Chaalis with some sweets!

Duration: 1h to 1h30

Ideal for the whole family, ages 5 to 12

German :

Mit dem Herbst kehren die Geister der Vergangenheit nach Chaalis zurück? Machen Sie sich auf den Weg, um sie zu treffen und sich Ihren Ängsten zu stellen! Ermitteln Sie mit Ihrer Familie in den Ruinen, der Kapelle und dem Rosengarten, bevor Sie durch das Schloss gehen und die Wunder der Sammlung von Nélie Jacquemart-André entdecken. Die jungen Abenteurer werden Chaalis mit Süßigkeiten verlassen!

Dauer: 1 bis 1,5 Stunden

Ideal für die ganze Familie, von 5 bis 12 Jahren

Italiano :

L’autunno riporta i fantasmi del passato a Chaalis? Partite per incontrarli e affrontate le vostre paure! Accompagnate la vostra famiglia in un’indagine tra le rovine, la cappella e il roseto, prima di visitare il castello e scoprire le meraviglie della collezione Nélie Jacquemart-André. I giovani avventurieri lasceranno Chaalis con dei dolcetti!

Durata: da 1h a 1h30

Ideale per tutta la famiglia, dai 5 ai 12 anni

Espanol :

El otoño trae de vuelta a Chaalis a los fantasmas del pasado? Salga a su encuentro y enfréntese a sus miedos Lleve a su familia a investigar las ruinas, la capilla y la rosaleda, antes de recorrer el castillo y descubrir las maravillas de la colección Nélie Jacquemart-André. ¡Los jóvenes aventureros saldrán de Chaalis con algunos dulces!

Duración: de 1h a 1h30

Ideal para toda la familia, de 5 a 12 años

