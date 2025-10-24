Halloween Le fort hanté de Landaoudec Crozon
Fort de landaoudec Crozon Finistère
Début : 2025-10-24 20:00:00
fin : 2025-10-30 23:00:00
2025-10-24 2025-10-26 2025-10-30 2025-10-31
LE FORT HANTÉ EST DE RETOUR !
Du 24 au 31 octobre, le Fort de Landaoudec à Crozon (oui, le lieu mythique du Festival du Bout du Monde) se transforme en… FORT HANTÉ !
Cette année, le parcours est plus long, plus immersif, et surtout… encore plus terrifiant
De nouvelles créatures, des décors inédits et des frissons garantis t’attendent à chaque tournant !
Oserez-vous franchir les portes du Fort ?
En sortirez-vous vivant ?
L’année dernière, vous avez été plus de 1300 participants à faire de notre évènement Halloween un succès monstrueux!
Face à votre enthousiasme, on a décidé de rajouter des dates pour que personne ne rate la fête cette année !
Retenez bien plus de 16 ans
Vendredi 24 et samedi 25 Octobre de 20h à 00h
Dimanche 26 et jeudi 30 Octobre de 20h à 23h
Vendredi 31 Octobre 20h à 01h .
Fort de landaoudec Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 64 80 27 38
L’événement Halloween Le fort hanté de Landaoudec Crozon a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime