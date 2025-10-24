Halloween Le fort hanté de Landaoudec Crozon

Fort de landaoudec Crozon Finistère

Début : 2025-10-24 20:00:00

fin : 2025-10-30 23:00:00

2025-10-24 2025-10-26 2025-10-30 2025-10-31

LE FORT HANTÉ EST DE RETOUR !

Du 24 au 31 octobre, le Fort de Landaoudec à Crozon (oui, le lieu mythique du Festival du Bout du Monde) se transforme en… FORT HANTÉ !

Cette année, le parcours est plus long, plus immersif, et surtout… encore plus terrifiant

De nouvelles créatures, des décors inédits et des frissons garantis t’attendent à chaque tournant !

Oserez-vous franchir les portes du Fort ?

En sortirez-vous vivant ?

L’année dernière, vous avez été plus de 1300 participants à faire de notre évènement Halloween un succès monstrueux!

Face à votre enthousiasme, on a décidé de rajouter des dates pour que personne ne rate la fête cette année !

Retenez bien plus de 16 ans

Vendredi 24 et samedi 25 Octobre de 20h à 00h

Dimanche 26 et jeudi 30 Octobre de 20h à 23h

Vendredi 31 Octobre 20h à 01h .

Fort de landaoudec Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 64 80 27 38

