Halloween Le fort hanté de Landaoudec (moins de 16 ans) Crozon

Halloween Le fort hanté de Landaoudec (moins de 16 ans) Crozon dimanche 26 octobre 2025.

Halloween Le fort hanté de Landaoudec (moins de 16 ans)

Fort de landaoudec Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 14:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

Date(s) :

2025-10-26 2025-10-29

LE FORT HANTÉ EST DE RETOUR !

Du 24 au 31 octobre, le Fort de Landaoudec à Crozon (oui, le lieu mythique du Festival du Bout du Monde) se transforme en… FORT HANTÉ !

Cette année, le parcours est plus long, plus immersif, et surtout… encore plus terrifiant

De nouvelles créatures, des décors inédits et des frissons garantis t’attendent à chaque tournant !

Oserez-vous franchir les portes du Fort ?

En sortirez-vous vivant ?

Moins de 16 ans

Dimanche 26 et mercredi 29 Octobre de 14h à 17h .

Fort de landaoudec Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 64 80 27 38

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween Le fort hanté de Landaoudec (moins de 16 ans) Crozon a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime