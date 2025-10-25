Halloween : le grand frisson

Pour la petite histoire,

Halloween est à l’origine une fête celtique d’origine irlandaise. Le Nouvel An Celtique ! Il y a environ 3000 ans, le calendrier Celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Et cette dernière nuit de l’année était la nuit du dieu de la mort (Samain ou Samhain). Les Celtes pensaient qu’au cours de cette nuit, les frontières entre le monde des morts et celui des vivants étaient ouvertes et ils revêtaient des costumes effrayants pour éloigner les mauvais esprits. Ces légendes se sont exportées aux Etats-Unis avec les migrants irlandais et écossais au milieu du 19e siècle. Et aujourd’hui Halloween est une fête largement célèbré notamment en France.

Comme chaque année, petits et grands s’amuseront lors de la nuit la plus effrayante de l’année. Un chaudron d’événements prévus dans la capitale à découvrir !

Le 31 octobre est l’argument clé pour se faire peur. Paris s’anime autour d’Halloween, découvrez les événements liés à cette fête incontournable.

Du samedi 25 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :

