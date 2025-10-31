Halloween Le labyrinthe de Sèvre Autruche route de Bressuire La Laimière Courlay

Halloween Le labyrinthe de Sèvre Autruche route de Bressuire La Laimière Courlay vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Le labyrinthe de Sèvre Autruche

route de Bressuire La Laimière Sèvre Autruche Courlay Deux-Sèvres

Tarif : 27 – 27 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Menez l’enquête dans un labyrinthe décoré spécialement sur le thème d’Halloween.

Animation sonore et visuelle pour vous plonger dans l’ambiance…

Pensez à vos lampes torches, elles vous seront d’une aide précieuse. .

route de Bressuire La Laimière Sèvre Autruche Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 10 80 contact@sevre-autruche.fr

English : Halloween Le labyrinthe de Sèvre Autruche

German : Halloween Le labyrinthe de Sèvre Autruche

Italiano :

Espanol : Halloween Le labyrinthe de Sèvre Autruche

L’événement Halloween Le labyrinthe de Sèvre Autruche Courlay a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Bocage Bressuirais