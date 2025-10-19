Halloween Le mystère des calissons disparus Musée du Calisson Confiserie du Roy René Aix-en-Provence

Du 19/10 au 31/10/2025 tous les jours de 16h à 17h. Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-19 16:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

A la fabrique du Roy René, dans un musée relooké pour Halloween, résolvez en famille le mystère des calissons disparus .

Une visite guidée familiale et gourmande pendant laquelle les enfants doivent résoudre une enquête pour retrouver les calissons disparus.

À destination des enfants (de 5 à 11 ans).



Visite guidée en français + dégustations Durée 1h.



Déguisements bienvenus !



NB Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. En conséquence, merci de prendre des billets Tarif adulte pour les parents qui les accompagnent. .

Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 39 29 82 visites@calisson.com

English :

Guided-tour in French only.

German :

In der Fabrik des Roy René, in einem für Halloween neu gestalteten Museum, lösen Sie mit Ihrer Familie das Geheimnis der verschwundenen Calissons .

Italiano :

Nella fabbrica Roy René, in un museo rinnovato per Halloween, risolvete il mistero dei calissons scomparsi con la vostra famiglia.

Espanol :

En la fábrica Roy René, en un museo renovado para Halloween, resuelva en familia el misterio de los calissons desaparecidos .

