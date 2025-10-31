HALLOWEEN Le Rallye maléfique Soissons
HALLOWEEN Le Rallye maléfique Soissons vendredi 31 octobre 2025.
HALLOWEEN Le Rallye maléfique
2 Rue de la Congrégation Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 17:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Vivez un Halloween inoubliable autour de la légende du pont du Diable à travers 5 sites emblématiques de la ville le musée Saint-Léger, la bibliothèque municipale, le Mail Scène culturelle, la chapelle Saint-Charles et le pavillon des Arquebuses.
Remportez les épreuves pour gagner un morceau de puzzle. Si vous réussissez à les assembler, vous serez récompensés !
Sites participants
– le Musée d’Art et d’Histoire Saint-Léger
– la Bibliothèque municipale de Soissons
– le Mail-Scène Culturelle
– la Chapelle Saint-Charles
– le Pavillon de l’Arquebuse
Venez avec votre plus beau déguisement !
Vendredi 31 octobre,
>De 17h à 21h
Gratuit
2 Rue de la Congrégation Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 91 20 musee@ville-soissons.fr
English :
Experience an unforgettable Halloween based on the legend of the Devil’s Bridge at 5 of the town’s most emblematic sites: the Musée Saint-Léger, the Bibliothèque Municipale, the Mail Scène Culturelle, the Chapelle Saint-Charles and the Pavillon des Arquebuses.
Compete to win a piece of the puzzle. If you manage to put them together, you’ll be rewarded!
Participating sites
– musée d’Art et d’Histoire Saint-Léger
– bibliothèque municipale de Soissons
– le Mail-Scène Culturelle
– chapelle Saint-Charles
– pavillon de l’Arquebuse
Bring your best disguise!
Friday, October 31st,
>From 5pm to 9pm
Free
German :
Erleben Sie ein unvergessliches Halloween rund um die Legende der Teufelsbrücke an fünf symbolträchtigen Orten der Stadt: dem Museum Saint-Léger, der Stadtbibliothek, der Mail Scène culturelle, der Kapelle Saint-Charles und dem Pavillon des Arquebuses.
Gewinnen Sie die Prüfungen, um ein Puzzleteil zu erhalten. Wenn Sie es schaffen, die Puzzles zusammenzusetzen, werden Sie belohnt!
Teilnehmende Standorte:
– das Museum für Kunst und Geschichte Saint-Léger
– die Stadtbibliothek von Soissons
– die Mail-Scène Culturelle (Kulturbühne)
– die Kapelle Saint-Charles
– der Pavillon de l’Arquebuse (Arkebusen-Pavillon)
Kommen Sie mit Ihrer schönsten Verkleidung!
Freitag, den 31. Oktober,
>Von 17 Uhr bis 21 Uhr
Kostenlos
Italiano :
Vivete un Halloween indimenticabile basato sulla leggenda del Ponte del Diavolo in 5 dei luoghi più emblematici della città: il Musée Saint-Léger, la biblioteca comunale, la Mail Scène culturelle, la Chapelle Saint-Charles e il Pavillon des Arquebuses.
Completando i compiti, si vince un pezzo del puzzle. Se riuscirete a metterli tutti insieme, sarete premiati!
Siti partecipanti:
– museo d’arte e di storia di Saint-Léger
– biblioteca comunale di Soissons
– la Mail-Scène Culturelle
– cappella Saint-Charles
– il Pavillon de l’Arquebuse
Venite con il vostro travestimento migliore!
Venerdì 31 ottobre,
>dalle 17.00 alle 21.00
Gratuito
Espanol :
Viva un Halloween inolvidable basado en la leyenda del Puente del Diablo en 5 de los lugares más emblemáticos de la ciudad: el Museo Saint-Léger, la biblioteca municipal, la Mail Scène culturelle, la Chapelle Saint-Charles y el Pavillon des Arquebuses.
Gane una pieza del rompecabezas completando las tareas. Si consigues unirlas todas, ¡serás recompensado!
Lugares participantes:
– museo de Arte e Historia de Saint-Léger
– biblioteca Municipal de Soissons
– le Mail-Scène Culturelle
– capilla Saint-Charles
– el Pavillon de l’Arquebuse
¡Ven con tu mejor disfraz!
Viernes 31 de octubre,
>de 17:00 a 21:00
Gratis
L’événement HALLOWEEN Le Rallye maléfique Soissons a été mis à jour le 2025-10-10 par CA GrandSoissons