HALLOWEEN Le Rallye maléfique Soissons

vendredi 31 octobre 2025

HALLOWEEN Le Rallye maléfique

2 Rue de la Congrégation Soissons Aisne

17:00:00

Vivez un Halloween inoubliable autour de la légende du pont du Diable à travers 5 sites emblématiques de la ville le musée Saint-Léger, la bibliothèque municipale, le Mail Scène culturelle, la chapelle Saint-Charles et le pavillon des Arquebuses.

Remportez les épreuves pour gagner un morceau de puzzle. Si vous réussissez à les assembler, vous serez récompensés !

Sites participants

– le Musée d’Art et d’Histoire Saint-Léger

– la Bibliothèque municipale de Soissons

– le Mail-Scène Culturelle

– la Chapelle Saint-Charles

– le Pavillon de l’Arquebuse

Venez avec votre plus beau déguisement !

Vendredi 31 octobre

De 17h à 21h

2 Rue de la Congrégation Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 91 20 musee@ville-soissons.fr

English :

Experience an unforgettable Halloween based on the legend of the Devil’s Bridge at 5 of the town’s most emblematic sites: the Musée Saint-Léger, the Bibliothèque Municipale, the Mail Scène Culturelle, the Chapelle Saint-Charles and the Pavillon des Arquebuses.

Compete to win a piece of the puzzle. If you manage to put them together, you’ll be rewarded!

Participating sites

– musée d’Art et d’Histoire Saint-Léger

– bibliothèque municipale de Soissons

– le Mail-Scène Culturelle

– chapelle Saint-Charles

– pavillon de l’Arquebuse

Bring your best disguise!

Friday, October 31st,

>From 5pm to 9pm

Free

German :

Erleben Sie ein unvergessliches Halloween rund um die Legende der Teufelsbrücke an fünf symbolträchtigen Orten der Stadt: dem Museum Saint-Léger, der Stadtbibliothek, der Mail Scène culturelle, der Kapelle Saint-Charles und dem Pavillon des Arquebuses.

Gewinnen Sie die Prüfungen, um ein Puzzleteil zu erhalten. Wenn Sie es schaffen, die Puzzles zusammenzusetzen, werden Sie belohnt!

Teilnehmende Standorte:

– das Museum für Kunst und Geschichte Saint-Léger

– die Stadtbibliothek von Soissons

– die Mail-Scène Culturelle (Kulturbühne)

– die Kapelle Saint-Charles

– der Pavillon de l’Arquebuse (Arkebusen-Pavillon)

Kommen Sie mit Ihrer schönsten Verkleidung!

Freitag, den 31. Oktober,

>Von 17 Uhr bis 21 Uhr

Kostenlos

Italiano :

Vivete un Halloween indimenticabile basato sulla leggenda del Ponte del Diavolo in 5 dei luoghi più emblematici della città: il Musée Saint-Léger, la biblioteca comunale, la Mail Scène culturelle, la Chapelle Saint-Charles e il Pavillon des Arquebuses.

Completando i compiti, si vince un pezzo del puzzle. Se riuscirete a metterli tutti insieme, sarete premiati!

Siti partecipanti:

– museo d’arte e di storia di Saint-Léger

– biblioteca comunale di Soissons

– la Mail-Scène Culturelle

– cappella Saint-Charles

– il Pavillon de l’Arquebuse

Venite con il vostro travestimento migliore!

Venerdì 31 ottobre,

>dalle 17.00 alle 21.00

Gratuito

Espanol :

Viva un Halloween inolvidable basado en la leyenda del Puente del Diablo en 5 de los lugares más emblemáticos de la ciudad: el Museo Saint-Léger, la biblioteca municipal, la Mail Scène culturelle, la Chapelle Saint-Charles y el Pavillon des Arquebuses.

Gane una pieza del rompecabezas completando las tareas. Si consigues unirlas todas, ¡serás recompensado!

Lugares participantes:

– museo de Arte e Historia de Saint-Léger

– biblioteca Municipal de Soissons

– le Mail-Scène Culturelle

– capilla Saint-Charles

– el Pavillon de l’Arquebuse

¡Ven con tu mejor disfraz!

Viernes 31 de octubre,

>de 17:00 a 21:00

Gratis

