Halloween Le Tréport
Halloween Le Tréport vendredi 31 octobre 2025.
Halloween
Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 15:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Gratuit Ouvert à tous
– 15h30 Maquillage des enfants au Casino JOA
– 16h30 Départ du défilé du Forum de la Plage
– 17h30 Gymnase Léo Lagrange Lecture de contes, animations, bal de la sorcière. .
Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 20
English : Halloween
