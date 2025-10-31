Halloween Le village hanté Neufvy-sur-Aronde

Halloween Le village hanté Neufvy-sur-Aronde vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Le village hanté

9 Place de l’Église Neufvy-sur-Aronde Oise

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-11-01 23:00:00

Date(s) :

2025-10-31 2025-11-01

Après deux éditions à Mareuil-la-Motte qui ont connu un immense succès en 2023 et 2024, le Village Hanté revient cet automne… et change de décor !

Les 31 octobre et 1er novembre 2025, la commune de Neufvy-sur-Aronde accueillera ce rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs de frissons.

Après deux éditions à Mareuil-la-Motte qui ont connu un immense succès en 2023 et 2024, le Village Hanté revient cet automne… et change de décor !

Les 31 octobre et 1er novembre 2025, la commune de Neufvy-sur-Aronde accueillera ce rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs de frissons. .

9 Place de l’Église Neufvy-sur-Aronde 60190 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57 contact@cc-pays-sources.org

English :

After two hugely successful editions in Mareuil-la-Motte in 2023 and 2024, the Haunted Village returns this autumn… with a change of scenery!

On October 31 and November 1, 2025, the town of Neufvy-sur-Aronde will host this not-to-be-missed event for thrill-seekers.

German :

Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen in Mareuil-la-Motte in den Jahren 2023 und 2024 kehrt das Spukdorf in diesem Herbst zurück … und wechselt die Kulisse!

Am 31. Oktober und 1. November 2025 wird die Gemeinde Neufvy-sur-Aronde Gastgeber dieses für Gruselliebhaber unumgänglichen Treffens sein.

Italiano :

Dopo due edizioni di grande successo a Mareuil-la-Motte nel 2023 e nel 2024, il Villaggio stregato torna in autunno, ma con un cambiamento di scenario!

Il 31 ottobre e il 1° novembre 2025, la città di Neufvy-sur-Aronde ospiterà questo evento imperdibile per gli amanti del brivido.

Espanol :

Tras dos ediciones de gran éxito en Mareuil-la-Motte en 2023 y 2024, la Aldea Encantada vuelve este otoño… ¡con un cambio de escenario!

Los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2025, la ciudad de Neufvy-sur-Aronde acogerá esta cita ineludible para los amantes de las emociones fuertes.

L’événement Halloween Le village hanté Neufvy-sur-Aronde a été mis à jour le 2025-09-17 par Communauté de Communes du Pays des Sources