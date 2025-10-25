Halloween L’école des sorciers Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
Halloween L’école des sorciers
Doué-la-Fontaine 1 rue de la croix mordret Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-10-25 18:00:00
fin : 2025-10-26 19:30:00
2025-10-25
Venez fêter Halloween à la soirée annuelle organisée par Troglodytes & Sarcophages.
Au programme
• Dans l’ambiance mystérieuse d’un troglodyte, vous apprendrez à utiliser la baguette magique, découvrirez trucs et potions des sorciers et participerez à notre match (pour enfants) de troll-ball.
• Visites guidées.
• Quelques autres surpises vous attendent.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025 de 18h à 19h30. .
+33 2 41 59 24 95 troglo-sarcophages@orange.fr
English :
Come and celebrate Halloween at the annual Troglodytes & Sarcophages party.
German :
Feiern Sie Halloween auf der jährlichen Party, die von Troglodytes & Sarcophages organisiert wird.
Italiano :
Venite a festeggiare Halloween alla festa annuale organizzata da Troglodytes & Sarcophages.
Espanol :
Ven a celebrar Halloween en la fiesta anual organizada por Trogloditas y Sarcófagos.
