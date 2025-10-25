Halloween L’école des sorciers Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Halloween L’école des sorciers

Doué-la-Fontaine 1 rue de la croix mordret Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-25 18:00:00

fin : 2025-10-26 19:30:00

2025-10-25

Venez fêter Halloween à la soirée annuelle organisée par Troglodytes & Sarcophages.

Au programme

• Dans l’ambiance mystérieuse d’un troglodyte, vous apprendrez à utiliser la baguette magique, découvrirez trucs et potions des sorciers et participerez à notre match (pour enfants) de troll-ball.

• Visites guidées.

• Quelques autres surpises vous attendent.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025 de 18h à 19h30. .

+33 2 41 59 24 95 troglo-sarcophages@orange.fr

English :

Come and celebrate Halloween at the annual Troglodytes & Sarcophages party.

German :

Feiern Sie Halloween auf der jährlichen Party, die von Troglodytes & Sarcophages organisiert wird.

Italiano :

Venite a festeggiare Halloween alla festa annuale organizzata da Troglodytes & Sarcophages.

Espanol :

Ven a celebrar Halloween en la fiesta anual organizada por Trogloditas y Sarcófagos.

