Halloween Lecture Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre
Halloween Lecture Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Lecture
Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Les bibliothécaires sortent leur marmite à histoires, venez frissonner à la bibliothèque avec des histoires qui font peur !
En partenariat avec l’Espace de Vie Sociale Graines de liens.
À partir de 5 ans, réservation conseillée. .
Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 83 03 bibliotheque.moncoutant@agglo2b.fr
English : Halloween Lecture
German : Halloween Lecture
Italiano :
Espanol : Halloween Lecture
L’événement Halloween Lecture Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Bocage Bressuirais