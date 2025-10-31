Halloween Lecture Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre

Les bibliothécaires sortent leur marmite à histoires, venez frissonner à la bibliothèque avec des histoires qui font peur !

En partenariat avec l’Espace de Vie Sociale Graines de liens.

À partir de 5 ans, réservation conseillée. .

Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 83 03 bibliotheque.moncoutant@agglo2b.fr

