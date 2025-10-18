Halloween ‘Légendes Mutation’ Le Manoir aux Légendes Laval-sur-Vologne

Halloween ‘Légendes Mutation’ Le Manoir aux Légendes Laval-sur-Vologne samedi 18 octobre 2025.

Halloween ‘Légendes Mutation’

Le Manoir aux Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne Vosges

En extérieur, découvrez « Légendes Mutation », un périple au milieu des ruines hantées par d’étranges créatures issues d’un passé oublié ou réinventé. Les légendes n’ont pas disparu… elles ont évolué. Bienvenue dans le Monde d’après.

Vous pensiez connaître la peur? Ce n’était que le début.

Elles étaient autrefois de simples histoires…

Contées au coin du feu, transmises de génération en génération.

Mais depuis l’effondrement, quelque chose a changé.

Le virus n’a pas seulement transformé les humains.

Il a réveillé les légendes enfouies. Les créatures des contes anciens ont muté, fusionnant avec la peur, la maladie… et la rage.

Dans les bois ravagés, sur les sentiers contaminés, les trolls, sorcières, fées et esprits de la forêt ne sont plus ce qu’ils étaient.

Ce ne sont plus des mythes. Ce sont des menaces.

Parviendrez-vous à traverser ces terres défigurées ?

Bienvenue dans LÉGENDES MUTATION.

Les contes sont morts.

Ce qu’il en reste vous attend.Adultes

Le Manoir aux Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 7 68 29 73 90

English :

Outdoors, discover « Légendes Mutation », a journey through ruins haunted by strange creatures from a forgotten or reinvented past. Legends haven’t disappeared… they’ve evolved. Welcome to the World Beyond.

Thought you knew fear? That was only the beginning.

They were once simple stories…

Told by the fireside, passed down from generation to generation.

But since the collapse, something has changed.

The virus hasn’t just transformed humans.

It has awakened buried legends. Creatures from ancient tales have mutated, merging with fear, disease? and rage.

In ravaged woods, on contaminated trails, trolls, witches, fairies and forest spirits are no longer what they once were.

They are no longer myths. They are threats.

Can you make it through these disfigured lands?

Welcome to LEGEND: MUTATION.

Tales are dead.

What’s left of them awaits you.

German :

Entdecken Sie im Freien « Légendes Mutation », eine Reise durch Ruinen, die von seltsamen Kreaturen aus einer vergessenen oder neu erfundenen Vergangenheit heimgesucht werden. Die Legenden sind nicht verschwunden sie haben sich nur weiterentwickelt. Willkommen in der Welt danach.

Sie dachten, Sie kennen die Angst? Das war nur der Anfang.

Früher waren sie nur einfache Geschichten…

Sie wurden am Kaminfeuer erzählt und von Generation zu Generation weitergegeben.

Doch seit dem Zusammenbruch hat sich etwas verändert.

Das Virus hat nicht nur die Menschen verändert.

Es hat auch alte Legenden wiederbelebt. Die Kreaturen aus den alten Geschichten sind mutiert und haben sich mit Angst, Krankheit und Tollwut vermischt.

In den verwüsteten Wäldern und auf den verseuchten Pfaden sind die Trolle, Hexen, Feen und Waldgeister nicht mehr das, was sie einmal waren.

Sie sind keine Mythen mehr. Sie sind Bedrohungen.

Wird es Ihnen gelingen, diese entstellten Länder zu durchqueren?

Willkommen bei LEGENDES: MUTATION.

Die Märchen sind tot.

Was von ihnen übrig geblieben ist, wartet auf Sie.

Italiano :

All’aperto, scoprite « Legends Mutation », un viaggio attraverso le rovine infestate da strane creature di un passato dimenticato o reinventato. Le leggende non sono scomparse… si sono evolute. Benvenuti nel Mondo Dopo.

Pensavate di conoscere la paura? Era solo l’inizio.

Una volta erano semplici storie…

Raccontate al focolare, tramandate di generazione in generazione.

Ma dopo il crollo, qualcosa è cambiato.

Il virus non ha solo trasformato gli esseri umani.

Ha risvegliato leggende sepolte. Le creature dei racconti antichi sono mutate, fondendosi con la paura, la malattia e la rabbia.

Nei boschi devastati, sui sentieri contaminati, troll, streghe, fate e spiriti della foresta non sono più quelli di una volta.

Non sono più miti. Sono minacce.

Riuscirete ad attraversare queste terre sfigurate?

Benvenuti a LEGEND: MUTATION.

Le storie sono morte.

Ciò che ne rimane vi aspetta.

Espanol :

En el exterior, descubra « Legends Mutation », un viaje a través de ruinas encantadas por extrañas criaturas de un pasado olvidado o reinventado. Las leyendas no han desaparecido… han evolucionado. Bienvenido al Mundo del Después.

¿Creías que conocías el miedo? Eso era sólo el principio.

Una vez fueron simples historias…

Contadas junto al fuego, transmitidas de generación en generación.

Pero desde el colapso, algo ha cambiado.

El virus no sólo ha transformado a los humanos.

Ha despertado leyendas enterradas. Las criaturas de los cuentos antiguos han mutado, fusionándose con el miedo, la enfermedad… y la rabia.

En los bosques devastados, en los caminos contaminados, los trolls, las brujas, las hadas y los espíritus del bosque ya no son lo que eran.

Ya no son mitos. Son amenazas.

¿Serás capaz de atravesar estas tierras desfiguradas?

Bienvenido a LEGEND: MUTATION.

Los cuentos han muerto.

Lo que queda de ellos te espera.

