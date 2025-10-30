Halloween Les 3 jours de l’horreur Le Select Cinéma Granville Granville
LES 3 JOURS DE L’HORREUR
Vous êtes téméraires ? Alors venez frissonner au Select à l’occasion des 3 jours de l’horreur !! Films d’horreur et animations durant 3 jours !
Rendez-vous Jeudi 30 octobre
Film LES MAUDITES à 20H00, suivi d’une partie de loup-garou géant dans la salle
Tarif unique 5€50
Rendez-vous Vendredi 31 octobre
BLACK PHONE 1 à 19H45, BLACK PHONE 2 à 22H15
Des pizzas et des boissons sont offertes entre les films !
12€ la soirée (6€50 le premier film et 5€50 le deuxième)
En partenariat avec le ZEBRA 3
Rendez-vous Samedi 1er novembre
Film EXIT 8 à 20H00, suivi d’une animation jeux-vidéo d’horreur en réalité virtuelle
Tarif unique 6€50 (dont 1€ reversé à Éveil virtuel) .
Le Select Cinéma Granville 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
