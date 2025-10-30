Halloween Les citrouilles allumées Plougasnou

Halloween Les citrouilles allumées

17 Rue François Charles Plougasnou Finistère

2025-10-30 10:00:00

2025-10-30 12:00:00

2025-10-30

Nous profitons de cette période inspirante pour vous soumettre quelques activités mortelles !

Les citrouilles allumées ! atelier/famille sculpture sur citrouille. Viens creuser et réaliser ta citrouille et ainsi en illuminer le village pour HALLOWEEN… Pour tous les âges, petits enfants accompagnés. .

+33 6 38 02 02 70

