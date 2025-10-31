Halloween les petits ensorceleurs nature Lescar
Halloween les petits ensorceleurs nature Lescar vendredi 31 octobre 2025.
Halloween les petits ensorceleurs nature
lac Lescar Pyrénées-Atlantiques
LES PETITS ENSORCELEURS NATURE EVENEMENT À NE PAS MANQUER HALLOWEEN
VENEZ DEGUISES
Vient fêter Halloween sur le thème de la nature et des potions magiques
au programme créer ta potion magique nature
en fôret
chaque enfant repart avec des bonbons
lieu exact donne lors de l’inscription .
lac Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 92 78 74 contact@hortensenature.com
