Halloween les petits ensorceleurs nature Lescar

lac Lescar Pyrénées-Atlantiques

LES PETITS ENSORCELEURS NATURE EVENEMENT À NE PAS MANQUER HALLOWEEN

VENEZ DEGUISES

Vient fêter Halloween sur le thème de la nature et des potions magiques

au programme créer ta potion magique nature

en fôret

chaque enfant repart avec des bonbons

lieu exact donne lors de l’inscription .

lac Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 92 78 74 contact@hortensenature.com

