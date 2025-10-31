Halloween Levroux
Grande fête d’Halloween à Levroux
La magie et les frissons reviennent à Levroux pour Halloween !
Rendez-vous vendredi 31 octobre 2025 à la Maison du Peuple pour une après-midi festive et terrifiante.
Au programme
Un goûter monstrueusement gourmand, une grande chasse aux friandises et des surprises effrayantes à partager en famille ou entre amis !
Lieu Maison du Peuple Levroux
Date Vendredi 31 octobre 2025 dès 16h
Sortez vos plus beaux costumes… nous vous attendons nombreux pour célébrer Halloween dans une ambiance magique et frissonnante ! .
3 Rue Gambetta Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire evenement@levroux.fr
L’événement Halloween Levroux a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Levroux