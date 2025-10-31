Halloween Levroux

Halloween Levroux vendredi 31 octobre 2025.

Halloween

3 Rue Gambetta Levroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Halloween

Grande fête d’Halloween à Levroux

La magie et les frissons reviennent à Levroux pour Halloween !

Rendez-vous vendredi 31 octobre 2025 à la Maison du Peuple pour une après-midi festive et terrifiante.

Au programme

Un goûter monstrueusement gourmand, une grande chasse aux friandises et des surprises effrayantes à partager en famille ou entre amis !

Lieu Maison du Peuple Levroux

Date Vendredi 31 octobre 2025 dès 16h

Sortez vos plus beaux costumes… nous vous attendons nombreux pour célébrer Halloween dans une ambiance magique et frissonnante ! .

3 Rue Gambetta Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire evenement@levroux.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween Levroux a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Levroux