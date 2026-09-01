HALLOWEEN / L’ÎLE DES RÊVES PERDUS Balaruc-les-Bains
vendredi 30 octobre 2026 · Balaruc-les-Bains
Informations pratiques
Balaruc-les-Bains
HALLOWEEN / L’ÎLE DES RÊVES PERDUS
Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Cie Un tournesol du Jupiter
Chloé, une jeune écolière, se retrouve plongée dans un monde onirique peuplé de drôles de créatures nées des effets de la pollution Sa Majesté Détritus, grand sage quelque peu farfelu, Amphiprion, le poisson-clown star de l’île, et le professeur Od’Source, savant fou entièrement vêtu de bouteilles plastiques. Elle prend rapidement conscience de la gravité de la situation l’île est menacée de disparition sous le poids des déchets qui s’accumulent. Main dans la main avec ses trois compagnons, elle élabore un plan pour tenter de la sauver … .
Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34 culture@mairie-balaruc-les-bains.fr
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English :
L’événement HALLOWEEN / L’ÎLE DES RÊVES PERDUS Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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