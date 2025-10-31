Halloween Lisieux
Halloween Lisieux vendredi 31 octobre 2025.
Halloween
Place François Mitterrand Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31 22:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Animations, spectacles, ateliers et bal costumé pour petits et grands fêtez Halloween à Lisieux dans une ambiance monstrueusement festive !
Animations, spectacles, ateliers et bal costumé pour petits et grands fêtez Halloween à Lisieux dans une ambiance monstrueusement festive ! .
Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie
English : Halloween
Animations, shows, workshops and a costume ball for young and old: celebrate Halloween in Lisieux in a monstrously festive atmosphere!
German : Halloween
Animationen, Shows, Workshops und ein Kostümball für Groß und Klein: Feiern Sie Halloween in Lisieux in einer monstermäßig festlichen Atmosphäre!
Italiano :
Attività, spettacoli, laboratori e un ballo in maschera per grandi e piccini: festeggiate Halloween a Lisieux in un’atmosfera mostruosamente festosa!
Espanol :
Actividades, espectáculos, talleres y un baile de disfraces para grandes y pequeños: ¡celebre Halloween en Lisieux en un ambiente monstruosamente festivo!
L’événement Halloween Lisieux a été mis à jour le 2025-10-16 par Calvados Attractivité