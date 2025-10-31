Halloween Lisieux

Halloween Lisieux vendredi 31 octobre 2025.

Halloween

Place François Mitterrand Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:30:00

fin : 2025-10-31 22:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Animations, spectacles, ateliers et bal costumé pour petits et grands fêtez Halloween à Lisieux dans une ambiance monstrueusement festive !

Animations, spectacles, ateliers et bal costumé pour petits et grands fêtez Halloween à Lisieux dans une ambiance monstrueusement festive ! .

Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie

English : Halloween

Animations, shows, workshops and a costume ball for young and old: celebrate Halloween in Lisieux in a monstrously festive atmosphere!

German : Halloween

Animationen, Shows, Workshops und ein Kostümball für Groß und Klein: Feiern Sie Halloween in Lisieux in einer monstermäßig festlichen Atmosphäre!

Italiano :

Attività, spettacoli, laboratori e un ballo in maschera per grandi e piccini: festeggiate Halloween a Lisieux in un’atmosfera mostruosamente festosa!

Espanol :

Actividades, espectáculos, talleres y un baile de disfraces para grandes y pequeños: ¡celebre Halloween en Lisieux en un ambiente monstruosamente festivo!

L’événement Halloween Lisieux a été mis à jour le 2025-10-16 par Calvados Attractivité