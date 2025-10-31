Halloween- Longchamps Longchamps

Halloween- Longchamps Longchamps vendredi 31 octobre 2025.

Longchamps Eure

Début : 2025-10-31 15:30:00

fin : 2025-10-31 21:00:00

2025-10-31

Au programme goûter, déambulation dans les rues pour la récolte des bonbons (17h), animations pour enfants et dîner partagé.

Petits et grands, venez déguisés avec un plat salé ou sucré et une boisson. .

94 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 02 08 mairie.longchamps27@gmail.com

