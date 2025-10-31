HALLOWEEN MAISON HANTEE Mireval

HALLOWEEN MAISON HANTEE Mireval vendredi 31 octobre 2025.

HALLOWEEN MAISON HANTEE

5 avenue de Montpellier Mireval Hérault

Début : 2025-10-31

fin : 2025-11-01

2025-10-31

Venez visiter la maison hantée du Centre Culturel Léo Malet !Frayeurs et frissons garantis comme chaque année. Affrontez vos pires craintes et phobies !Le comité des fêtes et le service enfance jeunesse vous concoctent de belles surprises.Participation libre buvette et petite restauration .

5 avenue de Montpellier Mireval 34110 Hérault Occitanie +33 6 60 16 75 58

English :

Come and visit the haunted house at the Centre Culturel Léo Malet! Face your worst fears and phobias!

German :

Besuchen Sie das Spukhaus des Kulturzentrums Léo Malet!Schrecken und Gänsehaut sind wie jedes Jahr garantiert. Stellen Sie sich Ihren schlimmsten Ängsten und Phobien!

Italiano :

Venite a visitare la casa stregata del Centre Culturel Léo Malet e sperimentate gli spaventi e i brividi garantiti ogni anno. Affrontate le vostre peggiori paure e fobie!

Espanol :

Venga a visitar la casa encantada del Centre Culturel Léo Malet y experimente los sustos y escalofríos garantizados cada año. ¡Enfréntese a sus peores miedos y fobias!

