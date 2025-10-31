HALLOWEEN Mauguio
HALLOWEEN Mauguio vendredi 31 octobre 2025.
HALLOWEEN
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Rendez-vous le 31 octobre pour une journée remplie d’activités aussi terrifiantes qu’amusantes !
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 31 octobre à Mauguio et à Carnon pour une journée remplie d’activités aussi terrifiantes qu’amusantes !
AU PROGRAMME sculptures sur citrouilles, ateliers créatifs, ateliers culinaires, maquillage d’Halloween, goûter, déambulation …
Tous les ateliers sont gratuits.
Certains ateliers sont sur inscription.
À Mauguio Salle Prévert Parvis des arènes
À Carnon Salle Rosa Parks .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15
English :
Join us on October 31 for a day full of activities as terrifying as they are fun!
German :
Wir sehen uns am 31. Oktober und erleben einen Tag voller gruseliger und lustiger Aktivitäten!
Italiano :
Unitevi a noi il 31 ottobre per una giornata ricca di attività tanto terrificanti quanto divertenti!
Espanol :
Acompáñenos el 31 de octubre en una jornada llena de actividades tan terroríficas como divertidas
L’événement HALLOWEEN Mauguio a été mis à jour le 2025-10-15 par 34 OT MAUGUIO-CARNON