HALLOWEEN Mauguio

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 31 octobre à Mauguio et à Carnon pour une journée remplie d’activités aussi terrifiantes qu’amusantes !

AU PROGRAMME sculptures sur citrouilles, ateliers créatifs, ateliers culinaires, maquillage d’Halloween, goûter, déambulation …

Tous les ateliers sont gratuits.

Certains ateliers sont sur inscription.

À Mauguio Salle Prévert Parvis des arènes

À Carnon Salle Rosa Parks .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15

English :

Join us on October 31 for a day full of activities as terrifying as they are fun!

German :

Wir sehen uns am 31. Oktober und erleben einen Tag voller gruseliger und lustiger Aktivitäten!

Italiano :

Unitevi a noi il 31 ottobre per una giornata ricca di attività tanto terrificanti quanto divertenti!

Espanol :

Acompáñenos el 31 de octubre en una jornada llena de actividades tan terroríficas como divertidas

