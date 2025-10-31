Halloween Mini golf, maquillage, activités créatives, concours de tarte à la citrouille… Ranch Le Montana Yssingeaux

Halloween Mini golf, maquillage, activités créatives, concours de tarte à la citrouille… Ranch Le Montana Yssingeaux vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Mini golf, maquillage, activités créatives, concours de tarte à la citrouille…

Ranch Le Montana 105 impasse de la Promenade Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31 2025-11-01

Oseras-tu affronter les monstres et fantômes sur les parcours de mini golf ? Viens t’amuser et profiter de différentes animations et activités proposées au Ranch !

.

Ranch Le Montana 105 impasse de la Promenade Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 83 84 70

English :

Dare to take on the monsters and ghosts on the mini golf course? Come and have fun and enjoy the various activities on offer at the Ranch!

German :

Traust du dich, auf den Minigolfplätzen gegen Monster und Gespenster anzutreten? Komm und amüsiere dich und genieße die verschiedenen Animationen und Aktivitäten, die auf der Ranch angeboten werden!

Italiano :

Avrete il coraggio di affrontare mostri e fantasmi sul campo da minigolf? Venite a divertirvi con le varie attività offerte dal Ranch!

Espanol :

¿Te atreverás a enfrentarte a monstruos y fantasmas en el minigolf? ¡Ven a divertirte y a disfrutar de las diversas actividades que se ofrecen en el Rancho!

L’événement Halloween Mini golf, maquillage, activités créatives, concours de tarte à la citrouille… Yssingeaux a été mis à jour le 2025-10-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire