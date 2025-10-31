Halloween Monein
Halloween Monein vendredi 31 octobre 2025.
Monein Pyrénées-Atlantiques
14h à 16h30, école du Bourg ateliers créatifs, préparation d’un goûter partagé, maquillage. Par le centre social.
17h à 17h30, médiathèque la MéMo conte spécial Halloween.
17h à 19h, halles et parvis de la mairie Concours de citrouille, fresque collective… .
Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 21 25
