Halloween Halle de Nahuques Mont-de-Marsan

Halle de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan Landes

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Les Conseils de quartier de Mont de Marsan organisent au hall de Nahuques une après-midi pleine d’animations spécial Halloween réservées aux enfants.

Au programme entre 14h30 et 17h30 de nombreuses activités gratuites sous la responsabilité des parents coloriages, puzzle, bouffe tout, tunnel de la peur, chamboule tout, jeu du palet, créations de petits monstres et chauves souris…

Nouveauté, toute l’après-midi, les petits montres pourront se déhancher sur le dance floor à l’occasion de la boum d’Halloween animée par le Ballet des Muses events.

À 15h30 les petits monstres, sorcières et autre vampires seront invités à défiler sur le podium pour le traditionnel concours de déguisement ! Inscription sur place à partir de 15h15. La cérémonie de remise des prix aura lieu à 16h30.

Qui dit Halloween dit forcément bonbons. Les vainqueurs du concours de déguisement auront la chance d’être ré .

Halle de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

