Halloween Montbazens

Montbazens Aveyron
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Halloween party 2025, soirée sur le thème d’Halloween animé par DJ Théo de 22 h 00 à 3 h 00. (Comité des fêtes)
Montbazens 12220 Aveyron Occitanie
English :
Halloween party 2025, Halloween-themed party with DJ Théo from 10:00 pm to 3:00 am. (Comité des fêtes)
German :
Halloween-Party 2025, Abend zum Thema Halloween, moderiert von DJ Théo von 22:00 bis 3:00 Uhr. (Festkomitee)
Italiano :
Festa di Halloween 2025, festa a tema Halloween con DJ Théo dalle 22.00 alle 3.00. (Comitato delle feste)
Espanol :
Fiesta de Halloween 2025, fiesta temática de Halloween con DJ Théo de 22.00 a 3.00 h. (Comité de fiestas)
