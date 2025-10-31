Halloween Montégut

Halloween Montégut vendredi 31 octobre 2025.

Halloween

Salle polyvalente Montégut Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Les petits monstres et leurs créateurs ont rendez-vous à la salle polyvalente de Montégut pour allez hanter les rues du centre du village et collecter de douces friandises afin d’apaiser leur envie de facéties.

Les petits monstres et leurs créateurs ont rendez-vous à la salle polyvalente de Montégut pour allez hanter les rues du centre du village et collecter de douces friandises afin d’apaiser leur envie de facéties. .

Salle polyvalente Montégut 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 67 62

English : Halloween

The little monsters and their creators meet at Montégut’s multi-purpose hall to haunt the streets of the village center and collect sweet treats to appease their craving for mischief.

German : Halloween

Die kleinen Monster und ihre Schöpfer treffen sich in der Mehrzweckhalle von Montégut, um durch die Straßen des Dorfzentrums zu spuken und süße Leckereien zu sammeln, um ihre Lust auf Schabernack zu stillen.

Italiano :

I piccoli mostri e i loro creatori si riuniscono presso il municipio di Montégut per infestare le strade del centro del paese e raccogliere dolciumi per placare la loro voglia di malizia.

Espanol : Halloween

Los pequeños monstruos y sus creadores se reúnen en el ayuntamiento de Montégut para rondar por las calles del centro del pueblo y recoger dulces para calmar sus ansias de travesura.

L’événement Halloween Montégut a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Landes d’Armagnac