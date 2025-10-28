Halloween Mort & Renaissance Beaugency

Halloween Mort & Renaissance Beaugency mardi 28 octobre 2025.

Halloween Mort & Renaissance

Château de Beaugency Beaugency Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-11-01 19:00:00

Date(s) :

2025-10-28

Un château Renaissance plongé dans l’effroi… et la convivialité !

Pour Halloween 2025, le Château de Lumières Château de Beaugency retourne à l’époque de la Renaissance.

Un soir d’automne, dans un silence de mort, une procession accompagne un cortège funéraire. Les torches vacillent, les ombres dansent sur les murs du château, et le vent chuchote des prières oubliées. Ce soir, on célèbre les milliers de morts. Mais les préparatifs, d’abord solennels, basculent bientôt dans l’horreur. Car certains esprits, réveillés des profondeurs de la Renaissance, reviennent troubler la fête et glacer le sang des vivants.

Afin de s’adresser à tous les publics, l’expérience se décline en deux expériences

– A partir de 14h jusqu’à 19h L’expérience familiale

– A partir de 20h L’expérience frissons intenses

Programme complet dans le document ci-dessous 7 .

Château de Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 74 99 18 20 contact@chateau-beaugency.com

English :

A Renaissance château plunged into fear? and conviviality!

German :

Ein Renaissanceschloss, das in Angst und Schrecken versetzt wird? und Geselligkeit!

Italiano :

Un castello rinascimentale immerso in un mondo di paura e divertimento!

Espanol :

Un castillo renacentista sumido en un mundo de miedo… ¡y diversión!

L’événement Halloween Mort & Renaissance Beaugency a été mis à jour le 2025-09-18 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE