Halloween Moulin de la Vilaine Châteauroux

L’association La Vallée du Moulin de Vilaine organise Halloween, deux après-midis pour les enfants et deux soirées pour les plus grands, les vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre au Moulin de Vilaine route de Châtellerault, à la sortie du quartier de la Pointerie entre Châteauroux et Saint-Maur

Programme

Les après-midis cluedo en forêt et sur l’eau, spectacle de magie, bricolage et maquillage.

Les soirs parcours horrifique en forêt et sur la rivière. Buvette et restauration sur place. Soirée ambiancée.

Inscriptions sur la plateforme HelloAsso. 20 .

Rue de Châtellerault Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 70 04 61 97 moulindevilaine@gmail.com

English :

The association La Vallée du Moulin de Vilaine is organizing Halloween, two afternoons for children and two evenings for adults, on Friday October 31st and Saturday November 1st at the Moulin de Vilaine on the route de Châtellerault, just outside the Pointerie district between Châteauroux and Saint-Maur

German :

Der Verein La Vallée du Moulin de Vilaine organisiert Halloween, zwei Nachmittage für Kinder und zwei Abende für die Großen, am Freitag, den 31. Oktober und Samstag, den 1. November in der Moulin de Vilaine route de Châtellerault, am Ausgang des Pointerie-Viertels zwischen Châteauroux und Saint-Maur

Italiano :

L’associazione La Vallée du Moulin de Vilaine organizza Halloween, due pomeriggi per i bambini e due serate per gli adulti, venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre al Moulin de Vilaine sulla route de Châtellerault, appena fuori dal quartiere della Pointerie tra Châteauroux e Saint-Maur

Espanol :

La asociación La Vallée du Moulin de Vilaine organiza Halloween, dos tardes para niños y dos noches para adultos, el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre en el Moulin de Vilaine, en la ruta de Châtellerault, a las afueras del barrio de Pointerie, entre Châteauroux y Saint-Maur

