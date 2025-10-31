Halloween Moustey
Halloween Moustey vendredi 31 octobre 2025.
Halloween
salle des fêtes Moustey Landes
Soirée d’halloween organisée par le Cottage, le Cot’bar et l’Esat le courria !
Restauration sur place ou à emporter sur reservation avant le 28 octobre. .
salle des fêtes Moustey 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 37 62 86
