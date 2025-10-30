HALLOWEEN Salle des fêtes Moux-en-Morvan

Salle des fêtes Le Bourg Moux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-30 17:00:00

2025-10-30

Pour les enfants Jeux, maquillage, concours de dessins, ateliers.

Récolte de bonbons dans le village suivie d’un goûter

Venez déguisé ! Merci de réserver cette animation avant le 26 octobre. .

Salle des fêtes Le Bourg Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 41 50 65

