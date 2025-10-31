HALLOWEEN NEFFIÈS Neffiès

HALLOWEEN NEFFIÈS Neffiès vendredi 31 octobre 2025.

HALLOWEEN NEFFIÈS

Impasse du Couvent Neffiès Hérault

Dès 18h Salle de l’ancien couvent, départ pour la collecte des bonbons,

De 18h à 18h30 Dans les rues du village, saurez-vous trouver où se cachent les monstres pour avoir des bonbons supplémentaires ?

Dès 19h Salle de l’ancien couvent, Petite soirée musicale, buvette et restauration au profit de l’association. Concours de pesée de bonbons.

Impasse du Couvent Neffiès 34320 Hérault Occitanie +33 6 33 32 03 74

English :

From 6pm: Salle de l’ancien couvent, departure for the candy collection,

From 6pm to 6:30pm: In the streets of the village, can you find where the monsters are hiding to get some extra candy?

From 7pm: Salle de l’ancien couvent, small musical evening, refreshments and food in aid of the association. Candy weighing contest.

German :

Ab 18 Uhr: Saal des ehemaligen Klosters, Start zum Sammeln von Süßigkeiten,

Von 18 Uhr bis 18.30 Uhr: Können Sie in den Straßen des Dorfes herausfinden, wo sich die Monster verstecken, um zusätzliche Süßigkeiten zu bekommen?

Ab 19 Uhr: Saal des ehemaligen Klosters, Kleiner musikalischer Abend, Getränke- und Essensstände zugunsten des Vereins. Wettbewerb im Bonbonwiegen.

Italiano :

Dalle 18.00: nella sala del vecchio convento inizia la raccolta delle caramelle,

Dalle 18.00 alle 18.30: per le strade del villaggio, riuscirete a trovare dove si nascondono i mostri per ottenere qualche caramella in più?

Dalle 19.00: Salle de l’ancien couvent, piccola serata musicale, rinfresco e cibo a favore dell’associazione. Gara di pesatura di caramelle.

Espanol :

A partir de las 18.00 h: En la sala del antiguo convento, comienza la recogida de caramelos,

De 18:00 a 18:30: En las calles del pueblo, ¿serás capaz de encontrar dónde se esconden los monstruos para conseguir unos caramelos extra?

A partir de las 19 h: Sala del antiguo convento, pequeña velada musical, refrescos y comida a beneficio de la asociación. Concurso de pesaje de caramelos.

