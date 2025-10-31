Halloween Neuvy-sur-Barangeon

Halloween Neuvy-sur-Barangeon vendredi 31 octobre 2025.

Halloween

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-10-31 14:30:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

2025-10-31

Spécial contes et légendes en Berry-Sologne

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65

English :

Special Berry-Sologne tales and legends

German :

Spezial Märchen und Legenden in Berry-Sologne

Italiano :

Racconti e leggende speciali nel Berry-Sologne

Espanol :

Cuentos y leyendas especiales en Berry-Sologne

L’événement Halloween Neuvy-sur-Barangeon a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme de VIERZON