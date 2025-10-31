Halloween Neuvy-sur-Barangeon
Halloween Neuvy-sur-Barangeon vendredi 31 octobre 2025.
Halloween
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31 16:00:00
2025-10-31
Spécial contes et légendes en Berry-Sologne
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65
English :
Special Berry-Sologne tales and legends
German :
Spezial Märchen und Legenden in Berry-Sologne
Italiano :
Racconti e leggende speciali nel Berry-Sologne
Espanol :
Cuentos y leyendas especiales en Berry-Sologne
L’événement Halloween Neuvy-sur-Barangeon a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme de VIERZON