Halloween Salle des fêtes Neuvy-sur-Loire

Salle des fêtes Rue des Vignerons Neuvy-sur-Loire Nièvre

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

2025-10-25

Les enfants sont invités à fêter Halloween ! Au programme de cet après-midi atelier citrouilles, ateliers créatifs, animations avec jeux, maquillage, coloriages, goûter offert par la municipalité, chasse aux bonbons dans le village (sous la responsabilité des parents). .

Salle des fêtes Rue des Vignerons Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

