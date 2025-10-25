Halloween Salle des fêtes Neuvy-sur-Loire
Halloween Salle des fêtes Neuvy-sur-Loire samedi 25 octobre 2025.
Halloween
Salle des fêtes Rue des Vignerons Neuvy-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 15:00:00
fin : 2025-10-25 18:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Les enfants sont invités à fêter Halloween ! Au programme de cet après-midi atelier citrouilles, ateliers créatifs, animations avec jeux, maquillage, coloriages, goûter offert par la municipalité, chasse aux bonbons dans le village (sous la responsabilité des parents). .
Salle des fêtes Rue des Vignerons Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
English : Halloween
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Halloween Neuvy-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Bourgogne Coeur de Loire