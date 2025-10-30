Halloween Night Chanteuges

cour de l'Abbaye Chanteuges Haute-Loire

Début : 2025-10-30 17:00:00

2025-10-30

Halloween Night dans la cour de l’Abbaye de Chanteuges, avec au programme activités manuelles et jeux de piste avant la chasse au bonbons. Inscription avant le 27 octobre au 06 23 53 66 10.

cour de l’Abbaye Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 53 66 10

English :

Halloween Night in the courtyard of the Abbaye de Chanteuges, with arts and crafts and treasure hunt. Registration by October 27 on 06 23 53 66 10.

German :

Halloween Night im Hof der Abtei von Chanteuges. Auf dem Programm stehen Bastelaktivitäten und Suchspiele vor der Süßigkeitenjagd. Anmeldung bis zum 27. Oktober unter 06 23 53 66 10.

Italiano :

Notte di Halloween nel cortile dell’Abbazia di Chanteuges, con arti e mestieri e caccia al tesoro. Per iscriversi entro il 27 ottobre, chiamare il numero 06 23 53 66 10.

Espanol :

Noche de Halloween en el patio de la abadía de Chanteuges, con manualidades y búsqueda del tesoro. Para inscribirse antes del 27 de octubre, llame al 06 23 53 66 10.

