HALLOWEEN NIGHT LA COUR DES MIRACLES Béziers vendredi 31 octobre 2025.
HALLOWEEN NIGHT LA COUR DES MIRACLES
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Soirée Halloween Night shooters, maquillage, tatoo, THEEFIX vs SHAZAM indoor, Afro House outdoor, bar/terrasse ouverts + concours déguisements & cadeaux !
Venez vivre une soirée Halloween Night unique, 100% bringue, mêlant musique, convivialité et animations ! Profitez d’une dégustation de shooters, d’un stand maquillage et tatouage pour un look terrifiant. En intérieur, THEEFIX vs SHAZAM vous feront vibrer sur des sons électro endiablés, tandis qu’en extérieur, laissez-vous emporter par les rythmes Afro House sur la terrasse et au bar. Pour couronner le tout, un concours de déguisements récompensera les 3 meilleurs costumes avec 1 magnum de CRI, 1 magnum de rosé et 5 places pour un match ASBH. Ne manquez pas cette nuit d’Halloween festive et pleine de surprises ! .
2505 Chemin Rural 10 Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 69 61 98 96
English :
Halloween Night: shooters, make-up, tattoo, THEEFIX vs SHAZAM indoor, Afro House outdoor, open bar/terrace + masquerade costume competition & giveaways!
German :
Halloween Night: Shooter, Make-up, Tattoo, THEEFIX vs. SHAZAM indoor, Afro House outdoor, Bar/Terrasse geöffnet + Kostümwettbewerb & Geschenke!
Italiano :
Notte di Halloween: sparatorie, trucco, tatuaggi, THEEFIX vs SHAZAM al coperto, Afro House all’aperto, open bar/terrazza + gara di costumi e omaggi!
Espanol :
Noche de Halloween: tiradores, maquillaje, tatuajes, THEEFIX vs SHAZAM en el interior, Afro House al aire libre, barra libre/terraza + concurso de disfraces y regalos
