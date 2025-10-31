Halloween Night Sainte-Eulalie-de-Cernon

vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Night

5 place de la fontaine Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron





Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Venez fêter Halloween au cœur des remparts de Ste Eulalie, face à la commanderie, au bar Plaça.

Quelque chose de terrifiant se prépare au Plaça Bar Tabac… dès 19h pour une soirée terrifiante !

Concours de déguisement — 3 lots surprises à gagner

Cocktails sanglants, déco infernale & ambiance de bar hanté garantie

Saurez-vous survivre à la nuit la plus sombre de l’année ?

Rires et frissons garantis

Venez terrifier vos amis si vous l’osez .

5 place de la fontaine Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 96 46 placabartabac@gmail.com

English :

Come and celebrate Halloween in the heart of the ramparts of Ste Eulalie, opposite the Commandery, at the Plaça bar.

German :

Feiern Sie Halloween im Herzen der Stadtmauern von Ste Eulalie, gegenüber der Kommandantur, in der Bar Plaça.

Italiano :

Venite a festeggiare Halloween nel cuore dei bastioni di Ste Eulalie, di fronte alla Commenda, al bar Plaça.

Espanol :

Venga a celebrar Halloween en el corazón de las murallas de Ste Eulalie, frente a la Comandancia, en el bar Plaça.

