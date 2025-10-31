Halloween Night Sainte-Eulalie-de-Cernon
Halloween Night Sainte-Eulalie-de-Cernon vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Night
5 place de la fontaine Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Venez fêter Halloween au cœur des remparts de Ste Eulalie, face à la commanderie, au bar Plaça.
Quelque chose de terrifiant se prépare au Plaça Bar Tabac… dès 19h pour une soirée terrifiante !
Concours de déguisement — 3 lots surprises à gagner
Cocktails sanglants, déco infernale & ambiance de bar hanté garantie
Saurez-vous survivre à la nuit la plus sombre de l’année ?
Rires et frissons garantis
Venez terrifier vos amis si vous l’osez .
5 place de la fontaine Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 96 46 placabartabac@gmail.com
English :
Come and celebrate Halloween in the heart of the ramparts of Ste Eulalie, opposite the Commandery, at the Plaça bar.
German :
Feiern Sie Halloween im Herzen der Stadtmauern von Ste Eulalie, gegenüber der Kommandantur, in der Bar Plaça.
Italiano :
Venite a festeggiare Halloween nel cuore dei bastioni di Ste Eulalie, di fronte alla Commenda, al bar Plaça.
Espanol :
Venga a celebrar Halloween en el corazón de las murallas de Ste Eulalie, frente a la Comandancia, en el bar Plaça.
