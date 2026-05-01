Bidache

Halloween Nuits d’effroi au château

Parc et château Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

A 20h et à 21h30, revivez les derniers jours de Louise de Roquelaure, comtesse de Gramont, dont la disparition dans des circonstances obscures, une nuit de novembre 1610, reste enveloppée de mystère. Suivez notre guide à travers les couloirs du temps et rencontrez les habitants du château, chacun avec une histoire à raconter…

Spectacle déconseillé aux moins de 10 ans. Réservation obligatoire, nombre de personnes limité. Maintenu en cas de pluie, prévoir une tenue adaptée. Une boisson chaude sera offerte sur place. Pas de vente d’entrées sur place. .

Parc et château Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 bidache@otpaysbasque.com

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English : Halloween Nuits d’effroi au château

L’événement Halloween Nuits d’effroi au château Bidache a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Pays Basque