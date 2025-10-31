Halloween Ormoy-Villers

Halloween Ormoy-Villers vendredi 31 octobre 2025.

Halloween

28 Gr Grande Rue Ormoy-Villers Oise

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 17:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

L’association La lecture, j’adORe MOY! organise une animation pour les enfants, le 31 octobre octobre 2025 à Ormoy-Villers dans la salle du Conseil Municipal.

Pour les de 6 ans à 17 h00 Soirée Anatole Histoires terrifiantes, chansons diaboliques et tour dans le village hanté. ( gratuit, réservation obligatoire)

️ Pour les + de 6 ans à 19h00 Bal des sorcières jeux dansés, concours de déguisements, apéritif dinatoire. 1€ pour les adhérents 3€ pour les extérieurs ( réservation obligatoire)

Inscription obligatoire au 06.24.10.52.02

28 Gr Grande Rue Ormoy-Villers 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 24 10 52 02

English :

The La lecture, j?adORe MOY! association is organizing an event for children on October 31, 2025 in Ormoy-Villers, in the Salle du Conseil Municipal.

? For ? 6 years old at 5:00 pm Soirée Anatole: Scary stories, devilish songs and a tour of the haunted village. ( free of charge, booking essential)

?? For children over 6 at 7:00 pm Witches’ Ball: dance games, costume contest, aperitif and dinner. 1? for members ? 3? for non-members (reservation essential)

Registration required on 06.24.10.52.02

German :

Der Verein La lecture, j’adORe MOY! organisiert am 31. Oktober 2025 in Ormoy-Villers im Ratssaal eine Veranstaltung für Kinder.

? Für Kinder ab 6 Jahren bis 17.00 Uhr Anatole-Abend: Gruselgeschichten, teuflische Lieder und eine Tour durch das Spukdorf. ( kostenlos, Reservierung erforderlich)

?? Für Kinder ab 6 Jahren um 19:00 Uhr Hexenball: Tanzspiele, Kostümwettbewerb, Aperitif und Abendessen. 1? für Mitglieder ? 3? für Außenstehende (Reservierung erforderlich)

Anmeldung erforderlich unter 06.24.10.52.02

Italiano :

L’associazione La lecture, j?adORe MOY! organizza un evento per bambini il 31 ottobre 2025 a Ormoy-Villers nella sala del Consiglio comunale.

? Per i bambini di 6 anni alle 17:00 serata Anatole: storie terrificanti, canzoni diaboliche e visita del villaggio infestato. (gratuito, prenotazione obbligatoria)

?? Per gli over 6 alle 19.00 Ballo delle streghe: giochi di danza, gara in maschera, aperitivo e cena. 1? per i soci, 3? per i non soci (prenotazione obbligatoria)

Iscrizione obbligatoria al 06.24.10.52.02

Espanol :

La asociación La lecture, j?adORe MOY! organiza un acto para niños el 31 de octubre de 2025 en Ormoy-Villers, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

? Para los niños de 6 años, a las 17:00, velada Anatole: cuentos terroríficos, canciones diabólicas y visita al pueblo encantado. (gratuito, imprescindible reservar)

?? Para mayores de 6 años a las 19:00 Baile de brujas: juegos de baile, concurso de disfraces, aperitivo y cena. 1? para socios ? 3? para no socios (reserva obligatoria)

Inscripción obligatoria el 06.24.10.52.02

L’événement Halloween Ormoy-Villers a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme du Pays Valois