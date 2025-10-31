Halloween Ormoy-Villers
Halloween Ormoy-Villers vendredi 31 octobre 2025.
Halloween
28 Gr Grande Rue Ormoy-Villers Oise
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 17:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
L’association La lecture, j’adORe MOY! organise une animation pour les enfants, le 31 octobre octobre 2025 à Ormoy-Villers dans la salle du Conseil Municipal.
Pour les de 6 ans à 17 h00 Soirée Anatole Histoires terrifiantes, chansons diaboliques et tour dans le village hanté. ( gratuit, réservation obligatoire)
️ Pour les + de 6 ans à 19h00 Bal des sorcières jeux dansés, concours de déguisements, apéritif dinatoire. 1€ pour les adhérents 3€ pour les extérieurs ( réservation obligatoire)
Inscription obligatoire au 06.24.10.52.02
L’association La lecture, j’adORe MOY! organise une animation pour les enfants, le 31 octobre octobre 2025 à Ormoy-Villers dans la salle du Conseil Municipal.
Pour les de 6 ans à 17 h00 Soirée Anatole Histoires terrifiantes, chansons diaboliques et tour dans le village hanté. ( gratuit, réservation obligatoire)
️ Pour les + de 6 ans à 19h00 Bal des sorcières jeux dansés, concours de déguisements, apéritif dinatoire. 1€ pour les adhérents 3€ pour les extérieurs ( réservation obligatoire)
Inscription obligatoire au 06.24.10.52.02 .
28 Gr Grande Rue Ormoy-Villers 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 24 10 52 02
English :
The La lecture, j?adORe MOY! association is organizing an event for children on October 31, 2025 in Ormoy-Villers, in the Salle du Conseil Municipal.
? For ? 6 years old at 5:00 pm Soirée Anatole: Scary stories, devilish songs and a tour of the haunted village. ( free of charge, booking essential)
?? For children over 6 at 7:00 pm Witches’ Ball: dance games, costume contest, aperitif and dinner. 1? for members ? 3? for non-members (reservation essential)
Registration required on 06.24.10.52.02
German :
Der Verein La lecture, j’adORe MOY! organisiert am 31. Oktober 2025 in Ormoy-Villers im Ratssaal eine Veranstaltung für Kinder.
? Für Kinder ab 6 Jahren bis 17.00 Uhr Anatole-Abend: Gruselgeschichten, teuflische Lieder und eine Tour durch das Spukdorf. ( kostenlos, Reservierung erforderlich)
?? Für Kinder ab 6 Jahren um 19:00 Uhr Hexenball: Tanzspiele, Kostümwettbewerb, Aperitif und Abendessen. 1? für Mitglieder ? 3? für Außenstehende (Reservierung erforderlich)
Anmeldung erforderlich unter 06.24.10.52.02
Italiano :
L’associazione La lecture, j?adORe MOY! organizza un evento per bambini il 31 ottobre 2025 a Ormoy-Villers nella sala del Consiglio comunale.
? Per i bambini di 6 anni alle 17:00 serata Anatole: storie terrificanti, canzoni diaboliche e visita del villaggio infestato. (gratuito, prenotazione obbligatoria)
?? Per gli over 6 alle 19.00 Ballo delle streghe: giochi di danza, gara in maschera, aperitivo e cena. 1? per i soci, 3? per i non soci (prenotazione obbligatoria)
Iscrizione obbligatoria al 06.24.10.52.02
Espanol :
La asociación La lecture, j?adORe MOY! organiza un acto para niños el 31 de octubre de 2025 en Ormoy-Villers, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
? Para los niños de 6 años, a las 17:00, velada Anatole: cuentos terroríficos, canciones diabólicas y visita al pueblo encantado. (gratuito, imprescindible reservar)
?? Para mayores de 6 años a las 19:00 Baile de brujas: juegos de baile, concurso de disfraces, aperitivo y cena. 1? para socios ? 3? para no socios (reserva obligatoria)
Inscripción obligatoria el 06.24.10.52.02
L’événement Halloween Ormoy-Villers a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme du Pays Valois