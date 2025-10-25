Halloween Parcours à énigme Théâtre des Jacobins Dinan

Halloween Parcours à énigme

Théâtre des Jacobins 6 Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Parcours à énigme autour de la légende mexicaine el dia de los muertos .

Théâtre des Jacobins 6 Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 38 21

