Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Halloween Parcours de la peur Château d’Argenton Argentonnay

Halloween Parcours de la peur

Halloween Parcours de la peur Château d’Argenton Argentonnay vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Parcours de la peur

Château d’Argenton 8 place Philippe de Commynes Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

Les amis du château d’Argenton présentent leur parcours de la peur, dans le parc du château.
Vente de citrouilles dans le parc du château le samedi 1er novembre.   .

Château d’Argenton 8 place Philippe de Commynes Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 25 01 76  amischateau.argenton@laposte.net

English : Halloween Parcours de la peur

German : Halloween Parcours de la peur

Italiano :

Espanol : Halloween Parcours de la peur

L’événement Halloween Parcours de la peur Argentonnay a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Bocage Bressuirais