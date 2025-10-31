Halloween Parcours de la peur Château d’Argenton Argentonnay

Château d’Argenton 8 place Philippe de Commynes Argentonnay Deux-Sèvres

Les amis du château d’Argenton présentent leur parcours de la peur, dans le parc du château.

Vente de citrouilles dans le parc du château le samedi 1er novembre. .

Château d’Argenton 8 place Philippe de Commynes Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 25 01 76 amischateau.argenton@laposte.net

