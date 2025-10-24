Halloween Park Espalion
Halloween Park Espalion vendredi 24 octobre 2025.
Halloween Park
Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Entrée + Escape Game
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-24
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-24
Un parc temporaire multi activités pour fêter Halloween en famille !
Laser Game, labyrinthe, Escape Game pour les + de 14 ans, jeux sensoriel, labyrinthe Lasers , concours de déguisements, espace de jeux pour les plus petits (jeux gonflables, chasse d’araignée, cabane d’halloween). 15 .
Espalion 12500 Aveyron Occitanie
English :
A temporary multi-activity park to celebrate Halloween with the whole family!
German :
Ein temporärer Multiaktivitätenpark, um Halloween mit der ganzen Familie zu feiern!
Italiano :
Un parco temporaneo multiattività per festeggiare Halloween con tutta la famiglia!
Espanol :
Un parque temporal de actividades múltiples para celebrar Halloween con toda la familia
