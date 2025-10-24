Halloween Park Espalion

Halloween Park Espalion vendredi 24 octobre 2025.

Halloween Park

Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Entrée + Escape Game

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-24

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-24

Un parc temporaire multi activités pour fêter Halloween en famille !

Laser Game, labyrinthe, Escape Game pour les + de 14 ans, jeux sensoriel, labyrinthe Lasers , concours de déguisements, espace de jeux pour les plus petits (jeux gonflables, chasse d’araignée, cabane d’halloween). 15 .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie

English :

A temporary multi-activity park to celebrate Halloween with the whole family!

German :

Ein temporärer Multiaktivitätenpark, um Halloween mit der ganzen Familie zu feiern!

Italiano :

Un parco temporaneo multiattività per festeggiare Halloween con tutta la famiglia!

Espanol :

Un parque temporal de actividades múltiples para celebrar Halloween con toda la familia

L’événement Halloween Park Espalion a été mis à jour le 2025-10-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)