Halloween party à Aguessac Aguessac

Halloween party à Aguessac
1 impasse du Colombier Aguessac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Halloween party chez Nagasport !
Ouvert à tous !
Maquillage, goûter et petit tour dans le village pour récolter des bonbons !
Vendredi 31 octobre
Goûter 17h, départ dans le village 17h30
salle associative
— à Aguessac. .
1 impasse du Colombier Aguessac 12520 Aveyron Occitanie +33 6 45 87 30 30 nagasport.aguessac@gmail.com
