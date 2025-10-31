Halloween Party à Argentat Argentat-sur-Dordogne

Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Pour fêter Halloween, un bal dancefloor vous est proposé, animé par DJ Hauss et DJ Test. N’oubliez pas votre déguisement ! Vous trouverez une buvette sur place. .

Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 70 18

