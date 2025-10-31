Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Halloween Party à Bagat-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy vendredi 31 octobre 2025.

Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 16:00:00
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

Le Comité des fêtes de Bagat-en-Quercy organise une journée et une soirée spéciale Halloween.
Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 22 92 58 

English :

The Comité des fêtes de Bagat-en-Quercy is organizing a special Halloween day and evening.

German :

Das Festkomitee von Bagat-en-Quercy organisiert einen Tag und einen Abend speziell für Halloween.

Italiano :

Il Comité des fêtes di Bagat-en-Quercy organizza una giornata e una serata speciali per Halloween.

Espanol :

El Comité de fiestas de Bagat-en-Quercy organiza una jornada y una velada especiales de Halloween.

L’événement Halloween Party à Bagat-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Cahors Vallée du Lot