Halloween party à Guimerville Hodeng-au-Bosc
Halloween party à Guimerville
6 Rue Centrale Hodeng-au-Bosc Seine-Maritime
Début : 2025-11-01 19:30:00
fin : 2025-11-01
2025-11-01
L’association « APE les étincelles » organise une soirée Halloween à la salle des fêtes de Guimerville.
Venez déguisés à partir de 19h30.
Au menu
– Adulte kir offert* / tartiflette / salade / éclair au chocolat
– Enfant tartiflette ou jambon / éclair au chocolat / une boisson
Réservations au 07 81 31 16 10 .
6 Rue Centrale Hodeng-au-Bosc 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 45 18 65 10
