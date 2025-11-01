Halloween party à Guimerville Hodeng-au-Bosc

Halloween party à Guimerville Hodeng-au-Bosc samedi 1 novembre 2025.

Halloween party à Guimerville

6 Rue Centrale Hodeng-au-Bosc Seine-Maritime

Début : 2025-11-01 19:30:00

2025-11-01

L’association « APE les étincelles » organise une soirée Halloween à la salle des fêtes de Guimerville.

Venez déguisés à partir de 19h30.

Au menu

– Adulte kir offert* / tartiflette / salade / éclair au chocolat

– Enfant tartiflette ou jambon / éclair au chocolat / une boisson

Réservations au 07 81 31 16 10 .

6 Rue Centrale Hodeng-au-Bosc 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 45 18 65 10

