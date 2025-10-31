Halloween party à la Cervoiserie La Cervoiserie Guéret

Halloween party à la Cervoiserie La Cervoiserie Guéret vendredi 31 octobre 2025.

Halloween party à la Cervoiserie

La Cervoiserie 10 Rue Alexandre Guillon Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Rejoignez-nous le vendredi 31 octobre à La Cervoiserie de Guéret pour la soirée la plus terrifiante de l’année !

DJ PAT sera là pour vous faire danser.

Restauration sur place avec nos différentes pizzas.

Préparez vos costumes les plus effrayants, nous vous attendons avec de nombreux cadeaux et des bières spéciales HALLOWEEN.

Venez danser, frissonner et vivre une soirée Halloween mémorable avec nous . On vous attend nombreux.

Ne manquez pas cette soirée magique !

Fermeture 23h .

La Cervoiserie 10 Rue Alexandre Guillon Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 15 14 gueret@lacervoiserie.com

English : Halloween party à la Cervoiserie

German : Halloween party à la Cervoiserie

Italiano :

Espanol : Halloween party à la Cervoiserie

L’événement Halloween party à la Cervoiserie Guéret a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Grand Guéret