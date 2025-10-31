Halloween party à la Cervoiserie La Cervoiserie Guéret
La Cervoiserie 10 Rue Alexandre Guillon Guéret Creuse
Rejoignez-nous le vendredi 31 octobre à La Cervoiserie de Guéret pour la soirée la plus terrifiante de l’année !
DJ PAT sera là pour vous faire danser.
Restauration sur place avec nos différentes pizzas.
Préparez vos costumes les plus effrayants, nous vous attendons avec de nombreux cadeaux et des bières spéciales HALLOWEEN.
Venez danser, frissonner et vivre une soirée Halloween mémorable avec nous . On vous attend nombreux.
Ne manquez pas cette soirée magique !
Fermeture 23h .
La Cervoiserie 10 Rue Alexandre Guillon Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 15 14 gueret@lacervoiserie.com
